Александр Лесун: "России будет тяжело в матче с Испанией"

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания отметил, что подопечным Станислава Черчесова будет непросто, но команда должна отдать все и не делать ошибок. Лесун празднует день рождения именно 1 июля.

- Я родился в маленьком городе (Борисове, Белорусская СССР), где каждый год 1 июля все праздновали день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - цитирует ТАСС Лесуна. - Я думал тогда, как же это здорово, а потом, когда это стало олимпийским днем, я был просто счастлив. Сегодня плюс ко всему играет наша сборная - у меня то праздник, а у них работа, и я желаю им сегодня удачи. Не делайте ошибок, самое главное, да, будет тяжело, но главное, с каким лицом наши ребята выйдут с поля, чтобы в этом матче они отдали все.

Мне на этом чемпионате очень понравился наш Александр Головин, у него большое будущее. Да, он совсем молодой, ответственность огромная, но я уверен , что он справится, он - будущее нашего футбола. Мне нравятся его передачи, пусть он иногда и забывает, что нужно бить по воротам, но то, что он делает на поле, мне напоминает Андреса Иньесту, приятно смотреть.

Все когда-то были молодыми, главное сейчас - не перегореть. Он берет на себя ответственность по ходу всей игры, желаю ему силы духа.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)