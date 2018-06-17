19:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Коларов - о голе в ворота Коста-Рики: "Знал, что смогу изменить ситуацию"


Капитан и защитник сборной Сербии  Александр Коларов заявил, что был готов справиться с давлением в матче против Коста-Рики (1:0). 32-летний серб забил единственный гол в этой встрече ударом со штрафного.

- Штрафной был назначен в трудный момент встречи, - цитирует Коларова официальный сайт ФИФА. - Я знал, что смогу изменить ситуацию. Мне удалось это сделать.

Сербия выступает в группе E, где ей предстоит сыграть против Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, "Спартак").

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