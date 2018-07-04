Александр Кокорин: "Думаю, хорватов Россия пройдет. Счет - 1:0"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что сборная России сможет победить в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.

- Смотрел матч Россия - Испания (1:1, по пен. 4:3) вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге "переобулись" и болели за сборную России, - цитирует пресс-служба "Зенита" Кокорина. - Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала. Четвертьфинал? Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет - 1:0.

Напомним, хорваты в своем матче 1/8 чемпионата мира переиграли Данию (1:1, по пен. 3:2).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)