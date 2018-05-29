Александр Кержаков: "Игнашевич будет одним из лучших в сборной"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поддержал приглашение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018. По мнению Кержакова, 38-летний футболист будет одним из лидеров обороны сборной.

- Его приглашение – вынужденная мера, - сказал Кержаков. - Но при этом не сомневаюсь, что он будет одним из лучших в сборной в своем амплуа. Игнашевич – суперопытный и классный защитник. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу