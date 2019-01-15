Александр Ивлев: "Чемпионат мира по футболу произвел наибольшее влияние на нашу экономику"

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев отметил, что Россия получила от ЧМ-2018 наибольший экономический эффект. По его словам, уровень организации турнира удивил зарубежных гостей.

– Чемпионат мира по футболу произвел наибольшее влияние на нашу экономику. Он показал, что мы способны организовать топовое мероприятие, которое превзошло все предыдущие чемпионаты, – цитирует ТАСС Ивлева. – Причем турнир был проведен на огромной территории, была создана инфраструктура для качественного пребывания туристов, участников, прессы. Британцы уже после признавались, что не ожидали от России такой организации.