Александр Головин: "В игре с Хорватией так устал, что голова не соображала"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" рассказал, что чувствовал, когда в серии послематчевых пенальти сборная России обыграла Испанию на чемпионате мира. Также он признался, что в матче с Хорватией в четвертьфинале очень устал и принимал неверные решения.

– Акинфеев отбивает пенальти от Аспаса, вы – в четвертьфинале. Ваши эмоции?

– Если честно, у меня сознание минут на десять как будто отключилось. Какой-то отрезок после этого просто не помню. Словно его кто-то взял и вырезал.

– Обидно было, что заменили в овертайме встречи с Хорватией?

– Не обидно. Я к тому времени очень сильно устал. Принимал такие глупые решения на поле, что сам после этого думал: "Что я делаю?!" Настолько устал, что голова вообще не соображала.

– Если бы чуть точнее отдали Смолову еще при 1:1…

– ...да, мог быть гол. Я и так попытался максимально слабо отдать. Но в Сочи плохого, даже ужасного качества было поле. Все были удивлены. Нас даже не пустили туда на предматчевую тренировку. Я отдал очень слабо, но он ускорился из-за того, что было мокро и мало травы.

– После Хорватии многие плакали. Вы тоже?

– Не плакал, но было очень обидно. Первые три дня после игры чувства были очень сильны. Но нам здорово помогло прийти в себя, когда встретились с болельщиками на Воробьевых горах. Вот в тот момент почувствовал даже какое-то счастье, что столько людей были довольны и пришли сказать нам "спасибо". Но ближе к тому вечеру все равно стало немного грустно. Мы были в шаге от медалей! Так близко… (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь