Александр Ерохин: "Мы серьезно отнеслись к саудовцам, поэтому получили такой результат"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки национальной сборной отметил, что большинство мячей в матче с Саудовской Аравией были забиты благодаря тому, что тренерский штаб хорошо донес до команды слабые стороны соперника. Россияне в матче открытия чемпионата мира-2018 разгромили аравийцев 5:0.



– Сегодня тренировка началась с поздравления физиотерпевта сборной России Серхио с днем рождения.

– Да, команда его поздравила, все похлопали. Веселый парень, которому все рады. С удовольствием его поздравили.

– А что за торт был у Головина?

– Когда мы вернулись на базу, ее сотрудники приготовили этот торт, поздравили нас с победой.

– Сегодня на тренировке присутствовал знаменитый пианист Денис Мацуев. Как относитесь к классической музыке, которую он исполняет?

– Нам очень приятно, что он посетил тренировку. Я смотрел несколько его выступлений. Мне нравится. Мацуев – профессионал своего дела.

– В машине есть его музыка?

– В машине нет.

– До матча многие эксперты говорили, что Саудовская Аравия сильная, после игры ее называют дворовой командой, которую обыграл бы любой. Какой все-таки была эта сборная?

– Мы слушаем мнение главного тренера, который нам говорит конкретные вещи, что нужно делать на поле и стараемся выполнить его установку и большинство их тех мячей, которые мы забили, были забиты благодаря тому, что тренерский штаб хорошо донес до нас слабые стороны соперника. Мы серьезно отнеслись к саудовцам, поэтому получили такой результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу