Уличная атлетика при поддержке Datsun
08:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Дюков: "Успехом на ЧМ-2018 для сборной России будет выход из группы"


В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Какой результат на ЧМ-2018 вы посчитаете достойным?

– Исходя из результатов нашей сборной в последние годы, успехом будет выход из группы. Но я верю в то, что у нашего футбола огромные возможности для развития и через какое-то время мы сможем бороться за медали в международных турнирах.

– За счет чего?

– Опять же: за счет более системного подхода к управлению футбольным хозяйством. Многие страны этот путь уже прошли, сможем и мы. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Дюкова

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий