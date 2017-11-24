Александр Анюков: "Болельщики "Зенита" - лучшие в мире, но у "Крыльев" все впереди"

Защитник "Зенита" Александр Анюков назвал болельщиков клуба лучшими в мире и выразил надежду, что у его родных "Крыльев Советов" будет больше активных фанатов. В Самаре в преддверии чемпионата мира-2018 строится новый стадион.

- В Петербурге знаменитый "вираж" оказывает "Зениту" сумасшедшую поддержку, добавляет адреналин, - цитирует welcome2018.com Анюкова. - С переездом клуба на новый стадион "Санкт-Петербург", мне кажется, ребят на фанатском секторе стало еще больше. Жаль, что в силу некоторых обстоятельств не удалось выйти на поле и подойти к "виражу" и поблагодарить парней за перфоманс, который они устроили в этом году на мой день рождения. На всю жизнь его запомню!

Не хочу обижать фанатов других команд, но для меня зенитовские – лучшие в мире. Низкий поклон им за все! Но я уверен, что у фан-клуба "Крыльев" все еще впереди и с новыми победами команды они тоже будут зажигать за любимый клуб на секторе.