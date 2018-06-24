Александр Алиев: "Я в восторге от сборной России, а у аргентинцев еще все впереди"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев поделился впечатлениями от ЧМ-2018 и от игры сборной России.

– Подождите, у Аргентины еще все впереди. Нигерия сделала им подарок, все теперь зависит от них: обыгрывайте Нигерию и проходите дальше. Но вообще такой чемпионат мира, счета поразительные, выигрывают команды, о которых даже не думали... Но Аргентина, я думаю, свое слово еще не сказала. И Месси последнего слова еще не сказал, - цитирует футболиста "Динамо Киев от Шурика" со ссылкой на эфир FootballHub. - Как говорится, дохлая лошадка прет на старте, посмотрим, что дальше будет. Пока не могу никого выделить, все хороший футбол показывают. Лично я в восторге от сборной России.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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