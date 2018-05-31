Александр Алиев считает, что Египет может выиграть ЧМ-2018

Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев выразил мнение, что у Египта есть шансы выиграть чемпионат мира-2018. По его словам, никто не предполагал, что Греция выиграет Евро-2004, а Португалия - Евро-2016.

- У многих есть шанс, - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу "От души в душу". - Конечно, Германия, Франция, Аргентина... Египет тоже может. А что нет? Египет - плохая команда? Кто знал, что в свое время греки выиграют чемпионат Европы? Кто знал, что португальцы станут чемпионами Европы? Футбол - непредсказуемая игра.

Египет на чемпионате мира-2018 сыграет в группе с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).