21:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Алиев считает, что Египет может выиграть ЧМ-2018

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Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев выразил мнение, что у Египта есть шансы выиграть чемпионат мира-2018. По его словам, никто не предполагал, что Греция выиграет Евро-2004, а Португалия - Евро-2016.

- У многих есть шанс, - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу "От души в душу". - Конечно, Германия, Франция, Аргентина... Египет тоже может. А что нет? Египет - плохая команда? Кто знал, что в свое время греки выиграют чемпионат Европы? Кто знал, что португальцы станут чемпионами Европы? Футбол - непредсказуемая игра.

Египет на чемпионате мира-2018 сыграет в группе с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Шурик так и не смог одолеть Зелёного Змия)

21:16

Millwall82

Мда, ну и дурак. Хуже даже Витька.

21:13

shpasic

у Милевского даже спрашивать побоялись, видимо.

21:10

murishan

Он опять бухой,чтоль)))))

21:08

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