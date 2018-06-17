Алан Дзагоев: "Если выйдем в 1/8 финала, то шансы сыграть есть"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, который останется в Москве из-за травмы и не полетит в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира против Египта, выразил надежду, что еще сыграет на турнире.

Алан Дзагоев: "Мне будет достаточно, если команда подарит победу на день рождения"

- Конечно, травма стала ударом. Что же тут хорошего, когда главный турнир в жизни проходит мимо тебя? Но надеюсь, что я еще успею сыграть. Очень надеюсь. Если выйдем в 1/8 финала, то шансы есть. Когда врачи сообщили, что есть такая вероятность, это стало своего рода лучиком света.

- Что скажете о сборной Египта? Как она вам без Салаха?

- Мы смотрели матч ее против Уругвая. Очень организованная команда, хорошо прессингует, обороняется. Классом египтяне явно выше, чем Саудовская Аравия, но надеемся, что победа будет за нами.

- Что сказал команде Виталий Мутко перед сегодняшней тренировкой?

- Пожелал нам удачи и положительного исхода. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Россия – Египет состоится 21 июня в Санкт-Петербурге. В заключительной встрече группового турнира хозяева ЧМ-2018 встретятся с Уругваем (Самара, 25 июня).

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