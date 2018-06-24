Акира Нисино: "Надеемся, что ничья с Сенегалом позволит выйти в плей-офф ЧМ"

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино отметил важность ничьи в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Сенегала (2:2). После двух туров японцы и сенегальцы лидируют в турнирной таблице с 4 очками и разностью мячей 4-3.

- Если бы мы были точнее, то мы бы победили, - циирует ТАСС Нисино. - Во втором тайме играли на победу, заработали золотое очко, так как команда Сенегала непростая, надеемся, что это заработанное очко позволит выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Нам удалось сдержать Садио Мане. В частности, с ним неплохо поработал Хироки Сакаи, он очень хорошо сдерживал Мане, нейтрализовал и, конечно, угрозу ограничил. Но нас беспокоит нечто другое - Мане положительно влиял на сенегальцев, вел их в атаку, но мы нормально противодействовали Садио Мане.