Акинфееву подарили букет из помидоров. Фото

Голкиперу сборной России Игорю Акинфееву на сегодняшней встрече с болельщиками подарили букет из помидоров.

- Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.