Акинфееву подарили букет из помидоров. Фото

Голкиперу сборной России Игорю Акинфееву на сегодняшней встрече с болельщиками подарили букет из помидоров.
- Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече 😀 pic.twitter.com/k7zY4EQ0pT– Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.
Акинфеев в составе сборной России дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где национальная команда уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
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