18:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфееву подарили букет из помидоров. Фото


Голкиперу сборной России Игорю Акинфееву на сегодняшней встрече с болельщиками подарили букет из помидоров. 

Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Акинфеев в составе сборной России дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где национальная команда уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Россия - Хорватия

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