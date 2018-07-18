Акинфеев и Дзюба - лучшие игроки ЧМ-2018 по мнению россиян

Лучшими игроками чемпионата мира, прошедшего в России с 14 июня по 15 июля, россияне чаще называют игроков сборной России Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам ЧМ-2018.

"Лучшими игроками чемпионата мира по футболу-2018, по мнению опрошенных, являются Игорь Акинфеев (19%) и Артем Дзюба (13%), - приводит РИА Новости сообщение ВЦИОМ. - Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич – 5%, Килиан Мбаппе – 2%, Криштиану Роналду – 1%".

Напомним, Россия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти (2:2, 3:4). Дзюба стал атором трех голов на турнире, Акинфеев отбил решающий пенальти в матче 1/8 финала с Испанией​ (1:1, пенальти - 4:3).