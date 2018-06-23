Ахмед Муса: "Забиваю всегда, когда играю против Месси"

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса в преддверии матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины отметил, что в каждой игре против команд, за которые играет Лионель Месси, он неизменно забивает. Также бывший нападающий ЦСКА признал, что ему приятно стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах.

– Каждый раз, когда я играю против Аргентины, или Месси играет против меня, я забиваю, – цитирует Reuters Мусу. – 4 года назад в Бразилии, когда Месси играл против меня, я оформил дубль. Когда я перешел в "Лестер" и мы играли против "Барселоны" с Месси в составе, я забил еще два мяча. Думаю, и в следующей игре это произойдет. Возможно, я сделаю еще один дубль.

Я хорош в том, чтобы устанавливать рекорды. Очень рад тому, что стал лучшим бомбардиром сборной Нигерии на чемпионатах мира. Я должен поблагодарить моего тренера за поддержку – если бы он не верил в меня, он не выпускал бы меня на поле.

Мы знаем, насколько важна следующая игра – сделай или умри. Мы должны победить, мы не можем позволить себе проиграть. Через 90 минут игрового времени мы выясним, кому с божьей помощью повезет. Мы будем усердно работать.

После двух туров в группе D сборная Нигерии занимает второе место, набрав 3 очка. Аргентинцы располагаются на четвертой строчке (1 очко). Лидирует Хорватия (6), на третьей позиции находится Исландия (1).

Матч Нигерия – Аргентина пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня. Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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