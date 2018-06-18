Администрация Самары: "Метро не входит в число бесплатных видов транспорта в дни ЧМ-2018"

Городская администрация Самары прокомментировала "СЭ" жалобы болельщиков по поводу отсутствия бесплатного проезда на метро в дни матчей ЧМ-2018. Несмотря на наличие паспорта болельщика и билета на матч, зрители вынуждены оплачивать поездки.

– Бесплатный проезд при наличии FAN ID и билета на матч осуществляется по специально выделенным наземным маршрутам, метро не относится к видам транспорта, которыми можно воспользоваться бесплатно в день матча, – сказали корреспонденту "СЭ" в администрации самарского городского округа.

В Самаре специально для ЧМ-2018 организованы 10 наземных маршрутов, по которым следуют автобусы и трамваи. Ими можно бесплатно воспользоваться при наличии паспорта болельщика и билета на игру. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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