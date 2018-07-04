Адиль Рами: "Нужно перестать заставлять нас думать, что Кавани сыграет с Францией"

Защитник сборной Франции Адиль Рами уверен, что форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сыграет с его командой в 1/4 финала ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что уругваец сможет успеть восстановиться к игре.

– Несчастье одних приносит удачу другим, – цитирует AFP Рами. – Мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Ситуация для нас не так плоха. У меня была подобная травма. Если он сыграет, это будет противоречить всей медицинской науке. Нужно перестать заставлять нас думать, что он сыграет против нас.

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