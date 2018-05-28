21:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

9-метровая вувузела будет вести трансляции матчей ЧМ-2018 в "Сокольниках". Фото

Вувузела к ЧМ-2018. Фото Портал mos.ru
Вувузела к ЧМ-2018. Фото Портал mos.ru

Девятиметровую вувузелу установят в московском парке "Сокольники", она будет вести звуковые трансляции матчей сборной России на чемпионате мира-2018, сообщается на портале столичной мэрии.

Пластиковую вувузелу, раскрашенную в цвета российского флага, установят 13 июня на Фонтанной площади парка, где она будет находиться до конца чемпионата мира.

Внутри вувузелы установят динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь: так, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон, вувузела начнет играть.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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