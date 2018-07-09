12:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

80 процентов украинцев считают, что ФИФА не должна наказывать Виду


Украинские любители футбола считают, что ФИФА не должна наказывать защитника сборной Хорватии  Домагоя Виду за высказывание после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Вида вместе с экс-игроком сборной Огненом Вукоевичем выкрикнули на камеру "Слава Украины!" Позднее Вида заявил, что это была шутка.

На Украине был проведен опрос о том, стоит ли ФИФА наказывать игроков за этот поступок.

80 процентов опрошенных выбрали вариант ответа "Конечно же, нет, он – молодец!", сообщает "Обозреватель". 15 процентов выбрали вариант "Да, политике не место в футболе", еще 5 процентов отметили, что им все равно.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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