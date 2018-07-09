80 процентов украинцев считают, что ФИФА не должна наказывать Виду

Украинские любители футбола считают, что ФИФА не должна наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за высказывание после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Вида вместе с экс-игроком сборной Огненом Вукоевичем выкрикнули на камеру "Слава Украины!" Позднее Вида заявил, что это была шутка.

На Украине был проведен опрос о том, стоит ли ФИФА наказывать игроков за этот поступок.

80 процентов опрошенных выбрали вариант ответа "Конечно же, нет, он – молодец!", сообщает "Обозреватель". 15 процентов выбрали вариант "Да, политике не место в футболе", еще 5 процентов отметили, что им все равно.

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