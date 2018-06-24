6:1! Англия разгромила Панаму в матче ЧМ-2018

Сегодня. Нижний Новгород. Англия – Панама – 6:1. Англичане одержали вторую победу на ЧМ-2018 и вышли в 1/8 финала. Фото AFP

Сборная Англии в матче чемпионата мира в Нижнем Новгороде разгромила Панаму (6:1). В составе англичан хет-трик оформил капитан национальной команды нападающий Харри Кейн, дубль на счету защитника Джона Стоунса, еще один мяч забил Джесси Лингард.

На 78-й минуте встречи 37-летний Фелипе Балой забил первый гол в истории Панамы на чемпионатах мира.

Англия одержала вторую победу на ЧМ-2018 и догнала Бельгию – у команд по 6 очков. В четверг, 28 июня, европейские сборные, которые обеспечили себе участие в плей-офф турнира, в очном матче разыграют первое место в группе.

Чемпионат мира-2018

Группа G

Англия – Панама – 6:1 (5:0)

Голы: Стоунс, 8 (1:0). Кейн, 22 - с пенальти (2:0). Лингард, 36 (3:0). Стоунс, 40 (4:0). Кейн, 45+1 - с пенальти (5:0). Кейн, 62 (6:0). Балой, 78 (6:1).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Уокер, Триппьер (Роуз, 70), Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик, Янг, Кейн (Варди, 63), Стерлинг.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р.Торрес, Дэйвис, Барсенас (Арройо, 69), Гомес (Балой, 69), Годой (Авила, 62), Купер, Х.Родригес, Перес.

Предупреждения: Купер, 10. Лофтус-Чик, 24. Эскобар, 44. Мурильо, 72.

Судьи: ГРИША (Египет), Ашик (Марокко), Ахмед (Судан).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), ван Рукел (Голландия), Гейгер (США).

24 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43319 зрителей.

Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей,

составы участников, все о 32 сборных, города и стадионы турнира – здесь