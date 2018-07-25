3/4 россиян верят в изменение отношения к стране после ЧМ-2018

72 процента россиян считают, что проведение чемпионата мира по футболу позитивно скажется на отношении к стране в мире. 60 процентов соотечественников полагают, что проведение ЧМ-2018 стоит потраченных на него денег. Такие данные показал опрос ВЦИОМ.

По данным центра, 83 процента респондентов выступают за проведение в России крупных международных спортивных событий. 13 процентов – против.

71 процент россиян полагает, что проведение мирового первенства принесло стране больше пользы. Среди плюсов называются улучшение имиджа России (60 процентов), развитие туризма (16 процентов), большие финансовые вложения туристов (14 процентов) и появление новых спортивных объектов, а также развитие инфраструктуры (12 процентов).

Негативно к проведению чемпионата мира в России отнеслись 9 процентов опрошенных. Среди них каждый второй (49 процентов) считает, что траты на организацию турнира не окупятся; каждый третий (31 процент) полагает, что потраченные деньги можно было направить на нужды страны; каждый пятый (19 процентов) считает, что турнир отвлек население от реальных проблем страны. Еще 15 процентов думают, что чемпионат мира ничего не изменил в жизни страны.

Матчи ЧМ-2018 проходили на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финале турнира сборная Франции обыграла Хорватию (4:2). Сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала.