25 тысяч человек посетили открытие Фестиваля болельщиков FIFA в Москве

Около 25 000 болельщиков в течение дня посетило площадку Фестиваля болельщиков в Москве в день открытия 10 июня, сообщается в пресс-релизе ФИФА. Зрители увидели чемпиона мира Марселя Десайи и лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова.

- Это потрясающе, что сегодня здесь так много людей, которые наслаждаются Чемпионатом мира в таком чудесном месте. И это совершенно бесплатно, - сказал Десайи. - Хотя ожидание турнира уже чувствуется, в оставшиеся до стартового матча дни оно станет лишь сильнее. Видя все это, уже сейчас можно сказать, что Россия успешно стартовала.

- Я горжусь, что наша страна принимает Чемпионат мира по футболу. Сейчас, за четыре дня до старта турнира, его приближение очень хорошо чувствуется, и сегодняшнее мероприятие лишний раз показывает огромный интерес к Чемпионату в России, - добавил Кержаков вчера со сцены. - Уверен, что стадионы будут заполнены, а болельщики также будут наслаждаться прекрасной атмосферой на Фестивале болельщиков вместе с фанами со всего мира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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