Алексей Сорокин: "Увеличение числа участников ЧМ-2022 маловероятно"

Член совета ФИФА Алексей Сорокин считает, что число участников чемпионата мира-2018 вряд ли будет расширено до 48 участников. Данное предложение прозвучало на одном из недавних заседаний совета ФИФА. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации заявил, что такая возможность рассматривается. Увеличение числа сборных в финальной части чемпионатов мира было одобрено советом организации в январе этого года. Впервые 48 команд должны выступить на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика.

– Нет четкой позиции, что ФИФА хочет увеличить количество участников ЧМ-2022, – сказал Сорокин. – Но такое предложение было, оно прозвучало на одном из предыдущих заседаний совета. ФИФА серьезно отнеслось к предложению и рассматривает разные возможности. Но нельзя четко сказать, что есть твердая воля сделать это именно так. Вопрос рассматривается на экспертном уровне. Скорее всего, скоро услышим доклад насколько этот вариант возможен. Но все же он маловероятен.

– Дело в том, что вся концепция, которой организаторы ЧМ-2022 придерживались, исходила из того, что будет то же число команд, – отметил собеседник "СЭ". – Соответственно, все объекты ЧМ изначально подстраивались под это. Если больше команд, значит, больше гостиниц, болельщиков. Да и нужно прислушиваться к возможностям страны-организатора. Это и прозвучало на заседании совета. Мнение организатора турнира – основное. Думаю, до следующего заседания совета, то есть до марта, решение будет известно. (Юлия Яковлева)