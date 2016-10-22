"Волк Забивака надевает очки, потому что это повышает его меткость"

На официальном сайте ФИФА появилось описание талисмана чемпионата мира-2018. Напомним, сегодня в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале было объявлено, что им стал Волк Забивака. Персонаж, разработанный студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой, набрал 53 процента голосов, опередив Тигра (27 процентов). Кот с 20 процентами голосов стал третьим. Более миллиона человек приняли участие в голосовании, которое проходило в последний месяц на платформах ФИФА, а также во время прямой трансляции на "Первом канале", где были подведены итоги самого увлекательного творческого конкурса в истории официальных талисманов чемпионата мира.

"Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу.

Основные черты:

– Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой;

– Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно;

– С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих;

– Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!", – говорится на сайте ФИФА.