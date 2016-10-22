"Волк Забивака надевает очки, потому что это повышает его меткость"

На официальном сайте ФИФА появилось описание талисмана чемпионата мира-2018. Напомним, сегодня в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале было объявлено, что им стал Волк Забивака. Персонаж, разработанный студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой, набрал 53 процента голосов, опередив Тигра (27 процентов). Кот с 20 процентами голосов стал третьим. Более миллиона человек приняли участие в голосовании, которое проходило в последний месяц на платформах ФИФА, а также во время прямой трансляции на "Первом канале", где были подведены итоги самого увлекательного творческого конкурса в истории официальных талисманов чемпионата мира.
"Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу.
Основные черты:
– Обаятелен, уверен в себе, общителен, всегда мечтал стать футбольной звездой;
– Любимое занятие – игра в футбол. Всегда соблюдает правила честной игры, ценит партнеров по команде и уважает соперников, играет классно и целеустремленно;
– С ним всегда весело, он – душа компании и знает, как рассмешить окружающих;
– Во время игры он надевает стильные спортивные очки, потому что считает, что они повышают его меткость. А еще он любит позировать для фото!", – говорится на сайте ФИФА.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=10/news=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%