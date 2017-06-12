Владимир Вайсс: "В матче с Молдавией нам не хватало Ананидзе"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (2:2) подчеркнул, что таймы получились очень разными. К перерыву его команда уступала со счетом 0:2, но в итоге смогла восстановить равновесие. Специалист также отметил, что грузинам не хватало полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, который пропустил игру из-за травмы.

– Болельщики смотрели интересный футбол, – приводит "Молдавский футбол" слова Вайсса. – Сегодняшняя игра разделилась на два разных тайма. После первого тайма Молдавия поймала нас на ошибках и забила два мяча, но во второй половине игры мы играли совсем в другой футбол. Мы произвели в атаке несколько замен, добавили в эмоциональном плане и забили. План на игру был таким, чтобы соперник устал, и мы выпустили скоростных, качественных игроков. Мы выпустили качественных игроков Казаишвили и Меребашвили, которым, к сожалению, не хватает игровой практики. Оба хорошо вошли в игру и забили по голу. И домашняя команда хотела выиграть, и мы хотели. Ситуация в группе осталась прежней – Молдова на последнем месте, а мы на предпоследнем. Большой плюс заключается в том, что наши ребята хотели и сравняли счет во втором тайме. Было еще много моментов, когда могли выходить вперед, но у нас это постоянно. Будем работать над этим. Я думаю, что ничья сегодня закономерна. Были в нашей игре как хорошие моменты, так и недостатки. Сегодня в составе сборной Молдовы не хватало 2-3 ключевых игроков, и у нас не было 6 основных футболистов, но это не отговорка. Тренер всегда ответственен за результат.

– В моменте со вторым голом мяч вышел за пределы поля, но судья не свистнул.

– По моим подсчетам, мяч вышел за поле примерно на 20 сантиметров. Но такое в жизни бывает. Да, арбитр ошибся, но он тоже человек. Все ошибаются: и тренеры, и футболисты. К сожалению, рефери ошибся не в нашу пользу.

– Как вы считаете, вы выбрали правильный план на игру, начав матч с тремя центральными защитниками?

– Да, правильный вопрос. Мы хотели не пропустить в первом тайме. Знали, что Молдавия может подсесть физически, двум их крайним защитникам по 33 года, и им не хватает сил на концовку игры. Мы на это и рассчитывали, но не при счете 0:2. Как оказалось, мы неправильно начали играть, но потом сделали замены и исправились. Иногда бывает, что более защитный футбол приносит проблемы, так случилось с нами в первом тайме. В такой игре не хватало Джано Ананидзе.