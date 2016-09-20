11:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Стройка стадиона в Калининграде не вызывает вопросов"

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Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что стройка стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, не вызывает беспокойства. По его словам, арена готова более чем наполовину.

- В Калининграде - хороший темп, под 60 процентов (готовность стадиона. - Прим. "СЭ"). Установили экран, монтируют крышу, - приводит ТАСС слова Мутко. - По стадиону вопросов нет. Были вопросы с инженерной подготовкой всего острова. Когда взяли в свои руки, вопросов не было. Сделали проект, 35 тысяч, хороший проект. Стадион абсолютно в "зеленой" зоне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3636542

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