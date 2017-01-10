Виталий Мутко: "Переговоры с ФИФА о телеправах на матчи ЧМ-2018 близки к завершению"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что переговоры с ФИФА о телеправах на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 близки к успешному завершению. Ранее он говорил, что стоимость прав оценивается в 100 миллионов долларов.

- ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать, - цитирует ТАСС Мутко. - Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.