Виталий Мутко - о фильме BBC: "В фанатское движение проникают экстремистские вещи, но зачем делать из этого страшилку?"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России. Но, по его словам, фильм BBC о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку.

- Надо абсолютно трезво на все это смотреть - идет информационная кампания по дискредитации, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране - будь то Англия, Россия - есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России.

Фанатское движение сегодня - это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?

После фильмы складывается такое ощущение, что россияне впервые в истории видят иностранцев. Но наша страна - одна из самых посещаемых в мире, мы входим в первую десятку, к нам приезжают миллионы туристов; также Россия - одна из самых безопасных стран мира, и создатели фильма это должны прекрасно знать. Но из любой проблемы можно сделать вселенскую. Мы прошли через подготовку Олимпиады в Сочи, и мы все это помним: цель одна - дискредитировать Россию и чемпионат мира, сделать все, чтобы была вторая серия, но это - путь в никуда.

Надо отстраниться и понять, в мире есть куда большие проблемы - терроризм, голод, разница в уровне жизни. Есть общемировые проблемы, которые должны объединять страны.