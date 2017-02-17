Виталий Мутко: "Не надо пугать нашими ребятами"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не надо пугать мировую общественность поведением российских футбольных болельщиков.

Вчера телеканал BBC продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции.

- Футбол принадлежит всему миру, ФИФА. Мы умеем организовывать, сделаем все с радушием, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Не надо пугать нашими ребятами. Наши ребята эмоциональные, могут что-то переступать. Но не надо никого обвинять. Я сам был в Марселе, видел голые торсы, как они праздновали. Вот в Ростове, Краснодаре прошли матчи лиги Европы - все прекрасно прошло, никаких проблем.