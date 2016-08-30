Василий Голубев: "Строительство аэропорта и стадиона к ЧМ-2018 идет точно по графику"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал президента России Владимира Путина о ходе строительства нового аэропорта в городе. По его словам, открытие состоится в декабре следующего года.

- Мне кажется, мы набрали неплохую динамику, - цитирует ТАСС Голубева. - Это касается аэропорта и крупных объектов, связанных с ЧМ-2018. И аэропорт, и стадион строятся точно в соответствии с "дорожной картой". Готовность по федеральной части - порядка 45 процентов, по инвестиционной - 26, по региональной - 28. Это точно соответствует графику, все объекты аэропорта в эту зиму войдут уже с теплоснабжением. Рассчитываем, что уже осенью текущего года начнем заниматься благоустройством, как и запланировано.

Сегодня мы даже начали заниматься подготовкой к переезду персонала в новый аэропорт, потому что по "дорожной карте" он должен заработать с 1 декабря 2017 года. Вне зависимости от спортивных мероприятий новый аэропорт, вы сами знаете, очень нужен, и не только городу, региону. Строительство аэропорта - это новое развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области.