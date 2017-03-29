В сборной Аргентины заявили, что не согласны с решением ФИФА по Месси

Представитель сборной Аргентины Марсело Тинелли подтвердил, что Федерация футбола Аргентины обжалует решение ФИФА о дисквалификации нападающего Лионеля Месси. Капитан команды наказан пропуском четырех матчей отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии, Уругвая, Венесуэлы и Перу за оскорбление арбитра в поединке против Чили (1:0).

– Мы подадим апелляцию, это решение несправедливо, – приводит Ole слова Тинелли. – У Месси никогда не было таких инцидентов, мы поговорим со своими адвокатами, которые специализируются на спортивном праве. Честно говоря, это решение застало нас врасплох, мы не ожидали такого.

Ни один из судей ничего не сказал, инспектор матча ничего не заметил. Мы не разделяем решения ФИФА и будем подавать апелляцию. Нас проинформировали, нам выслали копии отчета о матче, но нас удивило, что в нем было так много страниц.