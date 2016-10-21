18:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ростуризме уверены: ЧМ-2018 поможет России реализовать туристический потенциал

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Замглавы Ростуризма Сергей Корнеев выразил уверенность, что чемпионат мира-2018 станет хорошей возможностью для России привлечь новых туристов и реализовать свой потенциал в этой отрасли. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Огромное количество людей в мире интересуются футболом и туризмом, - цитирует lenta.ru Корнеева. - Кто-то интересуется только футболом, кто-то совмещает посещение спортивных соревнований с путешествиями. Мы должны привлекать и тех и других. Туризм нуждается в спорте, но и спорт нуждается в туризме. Футбол привлечет средний класс, средний возраст, это – совершенно новая экономика туризма. Именно поэтому мы также рассчитываем на программы по клиентским сегментам в Азии, Европе, Индии. 

Дополнительная информация

https://lenta.ru/news/2016/10/21/tourism_sport/

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