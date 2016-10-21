В Ростуризме уверены: ЧМ-2018 поможет России реализовать туристический потенциал

Замглавы Ростуризма Сергей Корнеев выразил уверенность, что чемпионат мира-2018 станет хорошей возможностью для России привлечь новых туристов и реализовать свой потенциал в этой отрасли. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

- Огромное количество людей в мире интересуются футболом и туризмом, - цитирует lenta.ru Корнеева. - Кто-то интересуется только футболом, кто-то совмещает посещение спортивных соревнований с путешествиями. Мы должны привлекать и тех и других. Туризм нуждается в спорте, но и спорт нуждается в туризме. Футбол привлечет средний класс, средний возраст, это – совершенно новая экономика туризма. Именно поэтому мы также рассчитываем на программы по клиентским сегментам в Азии, Европе, Индии.