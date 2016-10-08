17:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Пензе началась реконструкция стадиона ЧМ-2018

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Строители приступили к реконструкции пензенского стадиона "Зенит", сообщает welcome2018.com. На проведение работ выделено 199,8 миллиона рублей. В настоящее время рабочие демонтируют искусственное покрытие футбольного поля и здание бассейна. На месте последнего расположатся раздевалки для команд и административный блок с конференц-залом, душевыми и туалетами. Строительство трибун начнется в следующем году. 

Стадион станет одной из тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/71611/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

вместо бассейна и футбольного поля - административный блок. так что повезёт опять чиновникам)

18:05

shms

Вот повезет кому-то..... в пензе тренироваться

18:04

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