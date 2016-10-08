В Пензе началась реконструкция стадиона ЧМ-2018

Строители приступили к реконструкции пензенского стадиона "Зенит", сообщает welcome2018.com. На проведение работ выделено 199,8 миллиона рублей. В настоящее время рабочие демонтируют искусственное покрытие футбольного поля и здание бассейна. На месте последнего расположатся раздевалки для команд и административный блок с конференц-залом, душевыми и туалетами. Строительство трибун начнется в следующем году.

Стадион станет одной из тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.