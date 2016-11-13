В адрес арбитра матча Албания - Израиль поступили угрозы от албанских болельщиков

Албанские болельщики после отборочного матча чемпионата мира-2018 между сборными Албании и Израиля (0:3) угрожали главному арбитру встречи Денизу Айтекину, который удалил с поля двух игроков команды хозяев. В первом тайме красную карточку получил Берат Джимсити, а на 55-й минуте встречи с поля был удален голкипер Этрит Бериша.

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи обвинил капитана сборной Израиля Эрана Захави в преднамеренной провокации, которая повлекла за собой удаление голкипера албанцев.

– Бериша повел себя как неопытный игрок, а в его положении это непозволительно, – сказал Де Бьязи. – Он должен был сдержаться, хотя его оппонент Захави повел себя как настоящий сукин сын.

После матча арбитр Айтекин сообщил, что его страница в фейсбуке подверглась атаке "сумасшедших албанских болельщиков" с угрозами и оскорблениями, в связи с чем он вынужден был завести новый аккаунт в социальной сети.