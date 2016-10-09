Украина одержала первую победу под руководством Шевченко, разгромив Косово

Сборная Украины одержала крупную победу над Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 3:0. В стартовом составе подопечных Андрея Шевченко вышел экс-хавбек "Уфы" Александр Зинченко. В середине второго тайма он был заменен на Руслана Ротаня. На 54-й минуте на поле появился косовский хавбек "Анжи" Бернард Бериша. Отметим, что для Шевченко эта победа стала первой во главе сборной.

Напомним, что игра состоялась в Кракове, поскольку косовские футболисты не могли попасть в Украину из-за непризнания последней Косова как независимого государства.

В поединке группы G Израиль взял верх над Лихтенштейном - 2:1. Дублем в составе хозяев отметился Томер Хемед из "Брайтон энд Хоув".

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Израиль - Лихтенштейн - 2:1 (2:0)

Голы: Хемед, 4 (1:0). Хемед, 16 (2:0). Геппель, 49 (2:1).

Израиль: Гореш, Гершон, Бен Харуш, Цедек, Даса, Бузагло (Ацили, 63), Голаса, Захави, Коэн, Хемед (Кехат, 75), Бен-Хаим (Даббур, 81).

Лихтенштейн: Йеле, Бургмайер (Кюне, 81), Рехштайнер, Кауфманн, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер, Марс.Бюхель (Саланович, 88), Кристен, Губзер (Фрик, 75).

Предупреждения: Марс.Бюхель, 20. Хаслер, 61.

Судья: Пизани (Мальта).

Группа I

Украина - Косово - 3:0 (1:0)

Голы: Кравец, 31 (1:0). Ярмоленко, 81 (2:0). Ротань, 87 (3:0).

Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Степаненко, Коваленко, Зинченко (Ротань, 63), Коноплянка (Караваев, 79), Кравец (Зозуля, 84).

Косово: Уйкани, Пердедай (Сулеймани, 77), Ррахмани, Пниши, Пакярада, Рашица (Зенели, 66), Криэциу, Меха (Б.Бериша, 54), Шаля, В.Бериша, Мурики.

Предупреждения: В.Бериша, 20. Криэциу, 82.

Судья: Блом (Голландия).