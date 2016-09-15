Талисманом ЧМ-2018 в России могут стать кот, тигр или волк

23 сентября в МГУ состоится презентация кандидатов на роль официального талисмана чемпионата мира-2018. Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля "Круг света". В шорт-лист из трех кандидатов вошли кот, тигр и волк. Сразу после презентации на сайте ФИФА стартует всероссийское голосование по выбору талисмана. Завершено оно будет 21 октября.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.