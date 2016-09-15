Талисманом ЧМ-2018 в России могут стать кот, тигр или волк

23 сентября в МГУ состоится презентация кандидатов на роль официального талисмана чемпионата мира-2018. Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля "Круг света". В шорт-лист из трех кандидатов вошли кот, тигр и волк. Сразу после презентации на сайте ФИФА стартует всероссийское голосование по выбору талисмана. Завершено оно будет 21 октября.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
ValeraK
Логотип единой России пусть тупо копируют, ибо этот ЧМ никому, кроме них, нафиг не сдался. Где ж еще можно столько денег поднять?) Жалко народ...
14:00
баламошка
kolan А я бы выдвинул следующую троицу: Красно-белый поросенок, Красно-синяя старая кляча, и "Синий" бомж///////////////// Это уже талисманы ЧМ по БДСМ
13:54
баламошка
Чтоб не было никому обидно, талисманом должен стать полосатый котёнок по имени Гав!
13:53
kolan
А я бы выдвинул следующую троицу: Красно-белый поросенок, Красно-синяя старая кляча, и "Синий" бомж
13:52
Headliner85
Совершенно очевидно, что талисманом должен стать обнаженный по пояс В.В. Путин, верхом на медведе! А заглавной песней "Moscow calling" Gorky park
13:36
crazysun78
у всего мира ассоциации россии с медведем,а они тут котиков выбирают... откуда кот то появился????... где медведь?????... че за бред и провокация????...
13:31
Jonson 2
лучше медьвед )))
13:28
Михаил Павлович
Да хоть таракана. Главное эстетическая сторона, чтобы картинка была красивой)
13:26
Патриот Сибири
Ну, кстати, да. Как на талисман вынести - так внезапно выясняется, что страна наша такая большая, что в ней и тигры живут в дикой среде. А как провести ЧМ, так стыдливо забывают про Сибирь и ДВ. Кота давайте, что ли. Сам себе тестикулы лижет - отличная иллюстрация нынешней обстановки в стране.
13:15
Овен0464
А Вы видели как Тигр и Волк играют в мяч? А вот Котяра - и ловит мячи и играет с ним.....
13:13
bobik777
Натуральный блондин,на всю страну такой один. Коля,Коля.
13:11
kingarthur
Басков в костюме пикачу
13:08
serzheo
А почему нет ведмедя? Ну тогда хотя бы волк, какие коты к едрене-фене? )))
13:07
Овен0464
Тигр - не актуально, водится в России, но на той её части где не проходит ЧМ. Волк - тоже не водится в значительной части России. А вот Кот- живет везде!
13:06
Бурый аз есьм
плюсую телёнка,воробья и комара
13:03
PitersS
...а оленя лучше-е-е!
13:02
Petcampos
Скучно. Было бы интереснее космонавта или бурова медведя.
12:59
MMT
Выхухоль пусть станет. И "зеленые" умилятся (Красная книга же), и очень оригинально, и нам есть с чего поржать.
12:56
shpasic
а как же Буратино?
12:47