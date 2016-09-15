12:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Талисманом ЧМ-2018 в России могут стать кот, тигр или волк

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23 сентября в МГУ состоится презентация кандидатов на роль официального талисмана чемпионата мира-2018. Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля "Круг света". В шорт-лист из трех кандидатов вошли кот, тигр и волк. Сразу после презентации на сайте ФИФА стартует всероссийское голосование по выбору талисмана. Завершено оно будет 21 октября.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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ValeraK

Логотип единой России пусть тупо копируют, ибо этот ЧМ никому, кроме них, нафиг не сдался. Где ж еще можно столько денег поднять?) Жалко народ...

14:00

баламошка

kolan А я бы выдвинул следующую троицу: Красно-белый поросенок, Красно-синяя старая кляча, и "Синий" бомж///////////////// Это уже талисманы ЧМ по БДСМ

13:54

баламошка

Чтоб не было никому обидно, талисманом должен стать полосатый котёнок по имени Гав!

13:53

kolan

А я бы выдвинул следующую троицу: Красно-белый поросенок, Красно-синяя старая кляча, и "Синий" бомж

13:52

Headliner85

Совершенно очевидно, что талисманом должен стать обнаженный по пояс В.В. Путин, верхом на медведе! А заглавной песней "Moscow calling" Gorky park

13:36

crazysun78

у всего мира ассоциации россии с медведем,а они тут котиков выбирают... откуда кот то появился????... где медведь?????... че за бред и провокация????...

13:31

Jonson 2

лучше медьвед )))

13:28

Михаил Павлович

Да хоть таракана. Главное эстетическая сторона, чтобы картинка была красивой)

13:26

Патриот Сибири

Ну, кстати, да. Как на талисман вынести - так внезапно выясняется, что страна наша такая большая, что в ней и тигры живут в дикой среде. А как провести ЧМ, так стыдливо забывают про Сибирь и ДВ. Кота давайте, что ли. Сам себе тестикулы лижет - отличная иллюстрация нынешней обстановки в стране.

13:15

Овен0464

А Вы видели как Тигр и Волк играют в мяч? А вот Котяра - и ловит мячи и играет с ним.....

13:13

bobik777

Натуральный блондин,на всю страну такой один. Коля,Коля.

13:11

kingarthur

Басков в костюме пикачу

13:08

serzheo

А почему нет ведмедя? Ну тогда хотя бы волк, какие коты к едрене-фене? )))

13:07

Овен0464

Тигр - не актуально, водится в России, но на той её части где не проходит ЧМ. Волк - тоже не водится в значительной части России. А вот Кот- живет везде!

13:06

Бурый аз есьм

плюсую телёнка,воробья и комара

13:03

PitersS

...а оленя лучше-е-е!

13:02

Petcampos

Скучно. Было бы интереснее космонавта или бурова медведя.

12:59

MMT

Выхухоль пусть станет. И "зеленые" умилятся (Красная книга же), и очень оригинально, и нам есть с чего поржать.

12:56

shpasic

а как же Буратино?

12:47

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ