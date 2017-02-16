Суд отложил иск Петербурга к "Трансстрою" о возврате 2,8 миллиарда по стадиону "Крестовский" на 16 марта

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 16 марта рассмотрение иска городского комитета по строительству к корпорации "Трансстрой" на возврат аванса на сумму 2,84 миллиарда рублей по работам на стадионе "Крестовский", сообщает ТАСС.
В ходе судебного заседания представитель комитета заявил, что истец заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, так как речь идет о возвращении в бюджет города значительной суммы.
Представитель ответчика подчеркнул, что компании неясно, о возврате какого конкретно аванса идет речь. По мнению "Трансстроя", все работы на объекте выполнены. Суд призвал стороны произвести сверку расчетов.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга подали иски к бывшему подрядчику строительства стадиона компании "Трансстрой" и "Инжтрансстрой-СПб" на 3,7 миллиарда в феврале.
баламошка
Власти Петербурга недовольны уровнем своего воровства, хотят ещё несколько миллиардиков отжать. Не стыдно?! Неужели им мало по старинке грабить пенсионерок и дошколят?
12:51
Slim Taller
Вы заголовок сами хоть прочитали?!
12:39