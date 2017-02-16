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Суд отложил иск Петербурга к "Трансстрою" о возврате 2,8 миллиарда по стадиону "Крестовский" на 16 марта

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 16 марта рассмотрение иска городского комитета по строительству к корпорации "Трансстрой" на возврат аванса на сумму 2,84 миллиарда рублей по работам на стадионе "Крестовский", сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания представитель комитета заявил, что истец заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, так как речь идет о возвращении в бюджет города значительной суммы.

Представитель ответчика подчеркнул, что компании неясно, о возврате какого конкретно аванса идет речь. По мнению "Трансстроя", все работы на объекте выполнены. Суд призвал стороны произвести сверку расчетов.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга подали иски к бывшему подрядчику строительства стадиона компании "Трансстрой" и "Инжтрансстрой-СПб" на 3,7 миллиарда в феврале.

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/4027427

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Власти Петербурга недовольны уровнем своего воровства, хотят ещё несколько миллиардиков отжать. Не стыдно?! Неужели им мало по старинке грабить пенсионерок и дошколят?

12:51

Slim Taller

Вы заголовок сами хоть прочитали?!

12:39

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