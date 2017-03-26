Строители стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге приступили к отделке фасада

На стадионе чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге стартовали отделочные работы на фасаде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Синара-Девелопмент". Рабочие сперва проведут монтаж панелей на готовые металлоконструкции над стенами стадиона. Фасадные работы также будут выполнены на западной и восточной сторонах арены. На южной и северной пока устанавливаются сборно-разборные трибуны.

- Для оформления внешнего контура стадиона будет установлена специальная система архитектурной подсветки, которая позволит воспроизводить на фасаде тестовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и многое другое, - сказал гендиректор компании Тимур Уфимцев.

Параллельно на стройплощадке продолжаются работы и по другим направлениям: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных трибун, отделочные работы в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и объектов периферии.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.