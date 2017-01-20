Станция метро возле стадиона "Крестовский" будет готова к 2018 году

Станция метро "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге будет готова к чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. Станция строится возле стадиона на Крестовском острове.

- Сегодня есть уверенность, что "Новокрестовская" к чемпионату мира будет выполнена. Проходческие работы завершим к лету, - сказал глава "Метростроя" Вадим Александров.

Для сокращения общего срока строительства участка Невско-Василеостровской линии метростроители приняли ряд технологических решений. Так, тоннелепроходческий комплекс "Надежда" пройдет через тело станции "Новокрестовская" не традиционным способом в грунте, а через уже разработанный котлован станции.​

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018, три матча группового турнира и четвертьфинал Euro-2020.