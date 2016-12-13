Стадион в Нижнем Новгороде планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что стадион, строящийся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира-2018, планируется сдать в эксплуатацию в декабре следующего года. Напомним, строительство арены, которая будет рассчитана на 45 тысяч мест, началось в начале марта 2015 года. На днях началось строительство крыши на стадионе.

- Есть такое поверие, что перед Новым Годом все исполняется, - цитирует ТАСС Шанцева. - Думаю, что строители уже сейчас должны выбрать место под новогоднюю елку 2018 года с тем, чтобы как в новом терминале аэропорта год назад, сдавали стадион под елку в конце 2017 года накануне первого января - идея такая! Мы рады, что строители, несмотря ни на что, упорно работают и самое главное, с хорошим качеством, меня, например, это больше всего устраивает.

По нашим графикам в конце следующего года все строительно-монтажные работы и обустройство поля будут завершены, можно будет проводить первые соревнования. Будем планировать, кто с кем будет играть в футбол на этом поле в первый раз.