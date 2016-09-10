Стадион "Санкт-Петербург" будут переоформлять на "Зенит" в марте 2017 года

Процедура переоформления стадиона "Санкт-Петербург" на "Зенит" начнется ориентировочно в марте 2017 года, сообщает "Р-Спорт". Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года.

"С учетом норм действующего законодательства всеми заинтересованными сторонами выработан наиболее оптимальный путь передачи футбольного стадиона в управление "Зенита" после завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию. Получение разрешения на ввод футбольного стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года. Ориентировочный срок оформления права "Зенита" на футбольный стадион в целях управления и эксплуатации объектом на долгосрочной основе – март 2017 года", - говорится в пресс-релизе комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Стадион строится с 2007 года. Этим летом был расторгнут контракт с генподрядчиком - компанией "Инжтрансстрой". Министр спорта РФ Виталий Мутко заверил, что, несмотря на проблемы, арена будет достроена. "Санкт-Петербург" должен принять четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на нем должны состояться игры Кубка конфедераций-2017, включая финал, а также матчи Euro-2020.