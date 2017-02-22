20:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

СМИ: у ФИФА проблемы с поиском спонсоров перед ЧМ-2018

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ФИФА испытывает трудности с поиском спонсоров в преддверии чемпионата мира-2018, утверждает Bloomberg. В настоящее время в списке спонсоров турнира всего девять компаний, в то время, как перед ЧМ-2014 их было 20. После завершения чемпионата мира в Бразилии ФИФА удалось найти всего одного нового спонсора высшей категории - китайскую компанию Wanda. Процесс продажи прав продолжается, но за полтора года до прошлого мундиаля почти все спонсорские соглашения уже были заключены, причем подтверждены еще за три года до начала чемпионата мира.

Напомним, что ряд спонсоров отказались от сотрудничества с ФИФА из-за коррупционного скандала, результатом которого стал арест нескольких высокопоставленных чиновников.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

Скорее всего спонсоры не хотят спонсировать чемпионат мира у нас .

21:15

serzheo

Правильно, бей ФИФА по сусалам. Пусть их янки спонсируют.

20:50

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