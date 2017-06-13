СМИ: Сборная России в октябре проведет товарищеский матч с Ираном

Сборная Ирана проведет товарищеский матч с Россией, сообщает иранское агентство Fars. Поединок предположительно состоится 10 октября.

Ранее сборная Ирана оформила выход на чемпионат мира-2018, обыграв в матче отборочного турнира Узбекистан (2:0). Один из мячей в этой встрече забил нападающий "Ростова" Сердар Азмун. Иран стал третьим участником ЧМ-2018 после России и Бразилии.

Для команды это мировое первенство станет пятым в истории. Ранее иранцы принимали участие в чемпионатах мира 1978, 1998, 2006 и 2014 года, но ни разу не вышли из группы.