Бывший капитан сборной России Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, сообщает официальный сайт союза. Уже 15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором Алексей Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время. Экс-футболист "Локомотива", "Бордо", "Челси" и ряда других клубов также является послом чемпионата мира-2018.

- Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места, - цитирует официальный сайт РФС Смертина. - Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как помимо России я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии. В преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 Россия, как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!