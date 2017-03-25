Швейцария при судействе Безбородова победила Латвию

Сборная Швейцарии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 победила сборную Латвии – 1:0. Единственный гол встречи забил Йосип Дрмич. Отметим, что эту встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.

В другой встрече группы B Андорра и Фарерские острова голов не забили.

ЧМ-2018

Отборчный турнир

Европа

Группа B

Швейцария - Латвия - 1:0 (0:0)

Гол: Дрмич, 66.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Шер, Мубандже, Джемаили, Фернандеш (Дрмич, 64), Шачири (Цубер, 77), Джака, Мехмеди, Сеферович (Фройлер, 83).

Латвия: Ванин, Горкшс, Фрейманис, Соловьев, Ягодинский, Вишняков (Габов, 56), Лаздыньш (Гутковский, 77), Лайзанс, Клюшкин, Шабала, Икауниекс (Ракелс, 69).

Предупреждения: Лаздыньш, 28. Фернандеш, 49. Шер, 52. Фрейманис, 53.

Судья: Безбородов (Россия).

25 марта. Женева. Stade de Geneve.