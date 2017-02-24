Реконструкция стадиона "Лужники" выполнена на 95 процентов, на поле уже можно играть

Готовность Большой спортивной арены "Лужники" можно оценить на 95 процентов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин заявил, что стадион будет готов к вводу в эксплуатацию до конца первого полугодия.

– Строительные работы на стадионе полностью завершены. Ведется установка кресел, монтаж энергосистем и отделка внутренних помещений, – приводит портал Стройкомплекса Москвы слова начальника отдела строительного контроля КП "БСА Лужники" Мурата Ахмадиева. - Уже установлено 11 подъемников для инвалидов и 40 лифтов. Также смонтировано 59,8 тысяч кресел на трибунах для болельщиков. Скоро приступим к установке кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Натуральный газон стадиона хорошо пережил зиму. Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 сантиметров.