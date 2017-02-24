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Реконструкция стадиона "Лужники" выполнена на 95 процентов, на поле уже можно играть

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Готовность Большой спортивной арены "Лужники" можно оценить на 95 процентов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин заявил, что стадион будет готов к вводу в эксплуатацию до конца первого полугодия.

– Строительные работы на стадионе полностью завершены. Ведется установка кресел, монтаж энергосистем и отделка внутренних помещений, – приводит портал Стройкомплекса Москвы слова начальника отдела строительного контроля КП "БСА Лужники" Мурата Ахмадиева. - Уже установлено 11 подъемников для инвалидов и 40 лифтов. Также смонтировано 59,8 тысяч кресел на трибунах для болельщиков. Скоро приступим к установке кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Натуральный газон стадиона хорошо пережил зиму. Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 сантиметров.

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/riekonstruktsiia-stadiona-luzhniki-vypolniena-na-95​

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Материалы REN-TV

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