Рамзан Кадыров настаивает, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Грозный готов стать резервным городом для проведения матчей чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в России. Кадыров добавил, что округу надо дать возможность провести хотя бы один матч.

– Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном, – приводит слова Кадырова ТАСС. – Я думаю, что выберут наш регион резервным, и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого – стадион, гостиницы. Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.