Рамзан Кадыров настаивает, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Грозный готов стать резервным городом для проведения матчей чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в России. Кадыров добавил, что округу надо дать возможность провести хотя бы один матч.
– Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном, – приводит слова Кадырова ТАСС. – Я думаю, что выберут наш регион резервным, и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого – стадион, гостиницы. Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем.
Напомним, что чемпионат мира в 2018 году пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
CSKA79
рамзанчек, проси это у своего другана - вована кремлевского
17:24
Delavar-80
А я ума не приложу почему в списке нет Краснодара!? Действительно, не понятно как в список попал Саранск. И это единственная спорная кандидатура, все остальные предельно объяснимы.
17:21
maxscorp78
открыть памятник настаивающему Рамзану
17:18
MIKE-BEST
Почему выбрали Саранск ? Ума не приложу .
17:15