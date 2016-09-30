17:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Рамзан Кадыров настаивает, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Грозный готов стать резервным городом для проведения матчей чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в России. Кадыров добавил, что округу надо дать возможность провести хотя бы один матч.

– Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ прошли в Грозном, – приводит слова Кадырова ТАСС. – Я думаю, что выберут наш регион резервным, и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого – стадион, гостиницы. Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3668025

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КОММЕНТАРИИ (4)
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CSKA79

рамзанчек, проси это у своего другана - вована кремлевского

17:24

Delavar-80

А я ума не приложу почему в списке нет Краснодара!? Действительно, не понятно как в список попал Саранск. И это единственная спорная кандидатура, все остальные предельно объяснимы.

17:21

maxscorp78

открыть памятник настаивающему Рамзану

17:18

MIKE-BEST

Почему выбрали Саранск ? Ума не приложу .

17:15

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