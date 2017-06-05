Промес остался в сборной Голландии на матч с Люксембургом

Нападающий "Спартака" Квинси Промес будет готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Голландии. В составе команды остались 23 игрока. Поединок состоится 9 июня.

В состав не попали Дэви Проппер, Стивен Бергейс, Барт Рамселлар, Ник Виргевер и Мартин де Рон. Сборная Голландии в своей группе занимает четвертое место, уступая Франции, Швеции и Болгарии.