Правительство Татарстана согласилось предоставить "Казань Арену" для игр ЧМ-2018

Кабинет министров Татарстана официально согласился предоставить стадион "Казань Арена" для игр чемионата мира-2018, сообщает "Реальное время". Право подписать соответствующее соглашение передано министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Документ подписан премьер-министром республики Ильдаром Халиковым.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал. Кроме того, на ней состоятся три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.