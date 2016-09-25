18:23 25 сентября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Правительство Татарстана согласилось предоставить "Казань Арену" для игр ЧМ-2018

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Кабинет министров Татарстана официально согласился предоставить стадион "Казань Арена" для игр чемионата мира-2018, сообщает "Реальное время". Право подписать соответствующее соглашение передано министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Документ подписан премьер-министром республики Ильдаром Халиковым. 

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал. Кроме того, на ней состоятся три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.

Дополнительная информация

http://realnoevremya.ru/news/43759

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